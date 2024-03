Sono 234 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili sul sito al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Diffuse anche “Le Altre Opportunità”, che sono le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego. Il servizio Formazione e Lavoro della Provincia segnala inoltre l’opportunità di partecipare a un laboratorio al Centro per l’Impiego di Cremona per conoscere le modalità per creare un CV efficace. Per iscriversi, inviare una e-mail a: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it.

