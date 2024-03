C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciannove società produttive e commerciali, sarà presente alla fiera DRUPA 2024, dove presenterà innovazioni che amplieranno l’offerta di soluzioni per il packaging flessibile e verranno prodotte da COIM sia in Europa che in Sud America.

“La presenza di COIM alla manifestazione DRUPA rappresenta un elemento integrante della strategia aziendale per il settore del packaging flessibile. Tale strategia contempla una focalizzazione degli investimenti in questo settore nei prossimi tre anni. Durante l’evento DRUPA, intendiamo presentare una nuova e ampliata gamma di prodotti al fine di espandere la nostra offerta.” afferma Luca Gianzini, Marketing and M&A Manager di COIM.

“Il flexible packaging, trainato da trend globali quali la maggiore attenzione a igiene e wellness anche nei paesi emergenti, l’incremento demografico e la sostenibilità, è in continua crescita. COIM, leader nel settore dei poliesteri e poliuretani e forte della propria offerta “3 in 1” per il packaging flessibile – inchiostri, coatings e adesivi – intende far fronte all’aumento quantitativo e qualitativo della domanda investendo tempo ed energie in questo settore”, afferma Alessandro Passerini, General Manager EMEA di COIM.

DRUPA 2024 si terrà dal prossimo dal 28 maggio al 7 giugno.

C.O.I.M. S.p.A. nasce nel 1962 dall’incontro tra Mario Buzzella e Cesare Zocchi, due uomini accomunati dalla passione per la chimica e dall’intraprendenza imprenditoriale, che danno il via ad un’attività volta a soddisfare la crescente domanda di prodotti chimici generata da un’economia in fortissima espansione.

A distanza di 60 anni, il Gruppo COIM è una multinazionale italiana che sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo specialità chimiche per l’industria manifatturiera, garantendo una presenza locale attraverso 19 società – di cui 8 siti produttivi e R&D specializzati – in Italia, Singapore, India, USA, Brasile, Spagna, Austria e Olanda.

