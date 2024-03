Prime reazioni all’incontro avuto oggi in Regione tra il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Portesani accompagnato da Marcello Ventura, con l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Franco Lucente. A sottolineare, anche con ironia, la promessa di una prossima visita sul territorio dello stesso Lucente, annunciata da Portesani, è Andrea Virgilio, candidato sindaco per Pd e centrosinistra.

“L’assessore Lucente – afferma in una nota – verrà a Cremona per la campagna elettorale a sostegno del centro-destra cremonese, l’invito è quello di fare attenzione al mezzo di trasporto, perché se si sposterà in treno l’appuntamento sarà a rischio.

Ma al netto di battute amare e di un assessore che dovrebbe prima di tutto pensare alla risoluzione dei problemi del nostro territorio e soltanto dopo alle campagne elettorali locali, quello che emerge è che non è il tempo dei tavoli, del confronto, ma delle risposte.

Regione Lombardia ha un debito enorme verso Cremona, la questione del trasporto su ferro è fra le priorità e i ritardi, le cancellazioni dei treni, la flotta obsoleta, i problemi relativi alla sicurezza dei viaggiatori, mettono in evidenza una condizione ormai insostenibile delle nostre linee ferroviarie.

Fino ad ora la Giunta Regionale ha confermato l’affidamento del servizio diretto a Trenord sino al 2033, lo ha fatto senza procedere ad una gara che forse avrebbe potuto alimentare una concorrenza funzionale al miglioramento di un servizio precario e incerto.

Restano inoltre aperte – conclude Virgilio – diverse questioni come ad esempio il collegamento Brescia- Cremona-Piacenza”.

© Riproduzione riservata