Fisco, Leo “Tempi rapidi per la riforma”

ROMA (ITALPRESS) – Sulla riforma del fisco “stiamo procedendo in tempi rapidissimi, abbiamo già approvato 7 decreti legislativi che sono in Gazzetta Ufficiale. Nel prossimo Consiglio dei ministri penso si possano portare altri due provvedimenti, quello sulla riscossione e un altro che riguarda la revisione del testo unico delle Dogane, poi si porterà per l’approvazione definitiva il decreto sui giochi”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a margine del convegno “La riforma fiscale alla prova dei fatti” organizzato dalla CNA.

