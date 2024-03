L’8 marzo negli anni sta diventando sempre più un vero e proprio fenomeno culturale, l’espressione di una serie di movimenti che vogliono valorizzare la donna a 360 gradi, dal punto di vista della salute, del lavoro, del benessere, ma anche e soprattutto dei diritti. Molte le iniziative in programma sul nostro territorio.

SALUTE – A partire dalla sanità: venerdì 8 marzo, infatti, l’Asst di Cremona organizza un open day al femminile che coinvolge gli Ospedali di Cremona e Oglio Po e i servizi territoriali. L’iniziativa rientra nel programma promosso da Regione Lombardia in occasione della Giornata mondiale della donna e della Giornata mondiale per la lotta contro l’Hpv. A questo proposito,sarà possibile vaccinarsi dalle 9 alle 16 presso l’Hub vaccinale di Cremona, in via Dante 134 al piano terra. Le vaccinazioni saranno gratuite per: ragazze nate dal 1998 al 2013; donne over 26 Hiv positive oppure con lesione cervicale di grado almeno Cin2 o Hsil; soggetti maschi nati dal 2006 al 2013; soggetti over 19 maschi, Hiv positivi o con rapporti a rischio.

Si potrà inoltre accedere ad uno screening sull’epatite C, rivolto a tutte le donne nate dal 1969 al 1989; si svolgerà dalle 7.30 alle 10 nel centro prelievi dell’Ospedale Oglio Po, oppure dalle 10.30 alle 12 nel centro prelievi dell’Ospedale di Cremona. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti.

Sul tromboembolismo venoso, invece, si potrà compilare il questionario all’info point presente nell’atrio dell’Ospedale di Cremona dalle 9 alle 17.

In occasione dell’8 marzo, inoltre, verranno promosse tre campagne di prevenzione dei tumori, realizzate in collaborazione con Ats Val Padana, che sarà presso l’area donna dell’Ospedale di Cremona, dalle 9 alle 16, e nell’ambulatorio di senologia di Oglio Po, dalle 9 alle 13. Gli screening riguardano il tumore della mammella, quello del collo dell’utero e quello del colon retto.

CULTURA – In occasione della Giornata Internazionale della donna, ingresso gratuito per le donne al Museo Civico “Ala Ponzone” (via Ugolani Dati, 4) e al Museo Archeologico San Lorenzo (via San Lorenzo, 4).

Al centro sociale Bonfatti (alle 16.30), invece, si terrà l’incontro dal titolo “8 marzo 2024 – storie vissute”, durante il quale verranno fatte letture di storie vissute, con le voci narranti di Adriana Zilioli, Graziella Giussani e Silvana Donzelli, accompagnate dalla musica di Emilia Sordi e Viola buscaglia.

LAVORO – Appuntamento importante anche per discutere di tematiche legate al lavoro e alle pari opportunità: dalle 9 alle 13, al CineChaplin, si terrà l’incontro dal titolo “Donne al lavoro – sfide e soluzioni per superare i divari di genere”, promosso dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, e allargato agli studenti del Torriani. Interverranno Maria Teresa Perin, segretaria Cgil Cremona con delega alle politiche di genere, l’assessore Rosita Viola, Elisabetta Larini (Ial). La prof. Chiara Mussida parlerà del lavoro femminile, e infine verrà proiettato il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

DIRITTI – Un importante incontro sul tema dei diritti delle donne si svolgerà invece presso l’Associazione Latinoamericana di Cremona (via Gioconda, 3), a partire dalle 18.30. Un importante momento di riflessione e di dibattito, organizzato da Alac Cremona insieme ad altre realtà cittadine: la dott.sa Pinuccia Meazza, responsabile educativa della Fondazione Madre Rosa Gozzoli Onlus, ente gestore della comunità Santa Rosa e della comunità Madre Maria Grazia Marenghi; il collettivo Girls Next Door; il comitato Cremona4Palestine; il Comitato Cremona Pride. Tra le diverse realtà, anche l’intervento della maestra Silvana Locissano, che leggera tre poesie, con due delle sue allieve. In chiusura dell’incontro, è previsto un momento musicale, che vedrà la partecipazione dell’Ensemble Voz Latina, con Luciana Elizondo e Maximiliano Baños alla voce, Eduardo Egüez alla chitarra, e la partecipazione del coro.

