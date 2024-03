Pierluigi Torresani ideatore di tutte le iniziative che celebrano nel 2024 Alfonsina Strada non ha dubbi: “La bici è cultura, storia, ambiente”. Ecco perché ricordare la prima donna che ha partecipato al Giro d’Italia 100 anni fa è un’occasione importante e lo è ancora di più per una ricorrenza come quella dell’8 marzo: perché Alfonsina ha sfidato tutti pur di realizzare un sogno impensabile per una donna di quell’epoca.

La prima tappa di queste iniziative è stata lo spettacolo teatrale portato in scena giovedì 7 marzo da Federica Molteni nell’aula magna del Torriani che ha accolto, oltre agli studenti di via Seminario, anche quelli dell’Aselli.

Insieme a Torresani, Piercarlo Bertolotti di Fiab ha ringraziato la dirigente del Torriani Simona Piperno per l’ospitalità e le scuole e gli enti che sono coinvolti in questo progetto per la grande partecipazione. Un percorso coordinato da Andrea Cisi e portato al Torriani dalla prof. Luisa Trimarchi.

Federica Molteni ha interpretato magistralmente, sola sul palco, non solo Alfonsina, ma anche i vari personaggi che hanno segnato la sua storia: dalla miseria della vita a Fossamarcia con la sua famiglia alle prime vittorie sulla bici fino alla sfida finale del giro d’Italia del 1924.

“Sono una donna, sì”, afferma con decisione Molteni nei panni di Alfonsina di fronte al direttore della Gazzetta dello Sport, “E sono una ciclista”.

Donna e ciclista in un’epoca in cui l’espressione poteva sembrare una bestemmia o un ossimoro. Studenti conquistati: settimana prossima l’incontro con l’autrice di un libro su Alfonsina che è stato letto nelle scuole coinvolte.

