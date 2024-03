Metro dopo metro, l’asfaltatura del tracciato della ciclovia VenTo procede in territorio cremonese. In particolare il cantiere in corso riguarda il lotto 4, finanziato da Regione Lombardia: da San Rocco al Porto e fino a Brancere, passando per il Bosco ex Parmigiano, località del comune di Gerre de Caprioli che vanta uno dei tratti arginali più frequentati da ciclisti e podisti.

I lavori, condotti dall’impresa Suardi per conto di Aipo, con referente l’ingegnere ambientale cremonese Filippo Bonali, s’intensificano dopo i giorni di pioggia.

“Storicamente gli argini che portano da Cremona a Stagno Lombardo, con in mezzo il Bosco Ex Parmigiano, sono tra i più frequentati da appassionati di corsa, bicicletta o semplicemente da chi fa una camminata – spiega Michel Marchi, sindaco di Gerre de’ Caprioli -. Quindi siamo molto contenti di questo intervento che potrà portare maggiore fruibilità e sempre più persone sul nostro territorio ad apprezzarne le peculiarità naturalistiche che cerchiamo di difendere con tutte le forze”.

Per tutti gli habitué della zona, un invito accorato. “Chiedo a tutti un po’ di pazienza nell’aspettare ad utilizzare questi spazi – dice Marchi -, perché per i macchinari impiegati lavorare oggi in condizione di difficoltà per il passaggio di alcune persone rende il tutto pericoloso. Sicuramente aspettando ancora qualche giorno avremo un risultato migliore e ne saremo tutti molto contenti”.

Il successivo lotto comprenderà il lungo tratto arginale da Stagno Lombardo a Viadana, nel comprensorio Oglio Po, e sarà invece finanziato con fondi Pnrr.

Simone Arrighi

