Continua il ciclo di conferenze di CrArT – Cremona Arte e Turismo APS e Laboratorio del Cotto APS nell’ambito del progetto “Il cotto a Cremona. Conoscenza, ricerca, recupero”. Il programma di conferenze continua, in linea con la prima parte svolta nei mesi precedenti, con una serie di appuntamenti di carattere storico, artistico, scientifico che hanno come obiettivo l’approfondimento della conoscenza del cotto attraverso molteplici suoi aspetti.

Questo ciclo di incontri è aperto al pubblico con particolare attenzione a coloro che svolgono studi tecnici come restauratori, architetti, ingeneri, insegnanti e studenti di storia dell’arte. In accordo con l’Ordine Architetti di Cremona si accrediteranno crediti formativi agli associati iscritti.

Commercio, arte, politica mettono in relazione popoli, tradizioni e conoscenze che si mescolano fra loro e, in questo caso, creano l’opportunità di lavorare con il materiale argilloso con scopi edilizi o decorativi incrementando la creazione di manufatti di alto livello artistico. La produzione cremonese diventa modello e riferimento per molte altre città limitrofe e trova terreno fertile nella creatività delle maestranze che operano in campo artistico e architettonico. La conservazione di questo materiale e lo studio di modelli e influenze sono temi che caratterizzano numerosi studi in ambito storico-artistico ma anche scientifico-tecnologico. Il ciclo di conferenze declina il tema in molteplici aspetti differenti approfondendo la materia sia in termini divulgativi sia scientifici.

Il Ciclo di Conferenze gode del patrocinio e collaborazione dell’Università di Pavia Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Il progetto realizzato negli anni 2023-2024 ha il patrocinio del Comune di Cremona, della Diocesi di Cremona e il sostegno di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona.

Gli incontri, come di consueto, si terranno il mercoledì alle 17.30 presso il salone conferenze di Academia Cremonensis in Palazzo Mina Bolzesi.

Il programma della seconda parte degli incontri:

20 Marzo: Terrecotte decorative da Cremona nella collezione fittile del Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano Prof. Alessandro Barbieri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Conservatore del museo civico di Crema e del Cremasco)

3 Aprile: Indagini archeometriche di terrecotte architettoniche: dallo studio del materiale alla storia dell’oggetto. Prof.ssa Maria Pia Riccardi (DSTA Università degli Studi di Pavia).

17 Aprile: L’intervento di conservazione dei paramenti in cotto del Torrazzo di Cremona del 2001-2003: aspetti tecnici e riflessioni teoriche Elisabetta Bondioni (Architetto) e Anna Maramotti (architetto)

8 Maggio: Il cotto in area padana: studi e conservazione. Il ruolo della soprintendenza Gabriele Barucca (dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi)

