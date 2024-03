Riunione online ieri sera per gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Cremona. Il responsabile provinciale Marco Degli Angeli in una nota assicura quanto già emerso nelle scorse settimane, ossia la volontà di correre con il simbolo alle elezioni comunali. Ma le candidature non usciranno fino alla seconda metà di marzo.

“La squadra per le amministrative a Cremona del Movimento 5 Stelle c’è – afferma Degli Angeli in un comunicato -. Siamo anche stati riconosciuti ufficialmente da Giuseppe Conte come gruppo territoriale di Cremona città e ci sarà intorno all’inizio di primavera un incontro in presenza con i portavoce durante il quale avverranno le votazioni interne per scegliere il referente territoriale ed il candidato sindaco”.

“Correremo con il nostro simbolo – continua Degli Angeli -. Il programma sarà semplice, frutto di più 10 anni di presenza sul territorio, ma concreto e che vuole riportare i bisogni del cittadino al centro del dibattito. Da parte nostra non ci sarà nessuna promessa di tipo elettorale irrealizzabile. I nostri punti saranno la Coerenza, la Trasparenza, l’Intransigenza e la VERA discontinuità. Non solo a parole”.

“Noi diciamo in modo chiaro come la pensiamo sui vari temi che riguardano la città – si legge nella nota stampa -, dal tema ospedale, a quello del biometano, da quello delle logistiche a quello ambientale. Siamo una forza ambientalista e sociale. Non ci interessano giochetti semantici o non risposte, non abbiamo lobby o poltrone in CDA da difendere, ma abbiamo le mani libere. Saremo una spina nel fianco e un presidio di legalità, trasparenza all’interno dell’istituzione. Ci siamo immedesimati in quello che vorrebbe un cittadino comune per la sua città e presto presenteremo squadra, programma e candidati sindaco. Noi vogliamo essere una ventata d’aria fresca, aria nuova in città, l’unica vera proposta alternativa e discontinua in uno scenario di omologazione politica!”.

© Riproduzione riservata