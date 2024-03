Dopo il grande successo delle prime due edizioni anche per il 2024 la Fondazione Redentore di Castelverde propone la “Grande Lotteria dell’Opera Pia”, una iniziativa che mira da una parte a raccogliere fondi e dall’altra a mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sulla struttura di via Gardinali.

“La raccolta dei premi è stato un vero successo – spiega il Presidente don Claudio Rasoli -. La generosità degli esercenti e dei privati di Castelverde, di Cremona, ma anche del territorio provinciale è stata davvero commovente. Possiamo vantare una lista di ben 35 premi. I biglietti sono già in vendita: chi desidera acquistarli li potrà trovare presso la portineria della Fondazione, ma anche in diversi negozi del paese, frazioni comprese. Si può anche chiedere dei blocchetti da vendere tra parenti e amici e così aiutare ancora di più e meglio l’Opera Pia: basta sempre rivolgersi alla portineria”.

“Non ci stanchiamo di dire – precisa il sacerdote alla guida della Fondazione dal luglio 2021 – che noi viviamo anche di carità. I nostri fondatori hanno creato questa realtà grazie alle generosità di istituzioni e di semplici cittadini, soprattutto della povera gente che ha dato quello che poteva per vedere aperto l’Ospedalino. In questi 120 anni di attività tanti hanno offerto il proprio tempo e i propri soldi per la Fondazione e ancora oggi abbiamo bisogno del supporto di tutti. Come tutti sanno i costi sono aumentati vertiginosamente e, non volendo gravare eccessivamente sulle famiglie anche loro in difficoltà a causa della crisi economica e dell’aumento esponenziale dei prezzi, ci stiamo impegnando non poco nel cosiddetto fundraising, cioè nella raccolta fondi. Tra le tante iniziative – l’ultima è stata il calendario 2023 – spicca senza dubbio la lotteria”.

“L’anno scorso sono stati venduti tutti i 10.000 biglietti – continua don Rasoli -, ma quest’anno vogliamo arrivare alla soglia ambiziosa dei 12.000. L’estrazione avverrà domenica 5 maggio, alle ore 18, nel parco della Fondazione a conclusione della seconda edizione della Festa del Volontariato promossa da tutte le associazioni castelverdesi – Avis, Aido, Auser, San Vincenzo, Pro Loco – oltre che dall’unità pastorale “Madonna della Speranza” e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Stiamo ancora lavorando sul programma, ma presto presenteremo l’iniziativa alla stampa”.

E così conclude: “Oltre alle persone che hanno donato i premi vorrei ringraziare le animatrici della RSA – Maria Emilia Maffini, Federica Zigliani, Francesca Panico e Sonia Casella – per essersi sobbarcate tutta la parte organizzativa della lotteria: un lavoro non da poco! Un sentimento di sincera gratitudine va ai fratelli Palmiro, Mauro e Massimo Fanti, grandi imprenditori e grandi amici, che, come sempre, sono vicini all’Opera Pia e hanno offerto la stampa dei biglietti”.

