Aziende sanitarie ferraresi, Calamai “Obiettivo eliminare gender gap”

FERRARA (ITALPRESS) – La certificazione della parità di genere per le Aziende sanitarie ferraresi “non è solo un pezzo di carta, ma l’inizio di un percorso che implica necessariamente un cambiamento culturale complessivo e una rivisitazione di quello che è il sistema aziendale, per andare a ridurre fino a eliminare il gender gap”. A dirlo la direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi Monica Calamai in occasione di una tavola rotonda alla Sala della Musica di Ferrara.

