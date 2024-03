La farina gialla di Storo torna protagonista nelle Casematte di Pizzighettone: dopo il positivo debutto dello scorso anno, Sagra della Polenta fa tappa nel borgo rivierasco per due fine settimana, dall’8 al 10 e dal 15 al 17 marzo.

«Sagra della Polenta apre il nostro calendario degli eventi 2024 – commenta Carlo Pedrazzini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda – e siamo felici di questo ritorno dei polenter di Storo. La collaborazione con AdP Eventi è stata positiva lo scorso anno, infatti, abbiamo aperto loro le porte in due occasioni, Sagra della Polenta e Remi in Tavola».

«Il positivo debutto dello scorso anno ci ha portato a rinnovare la collaborazione anche quest’anno – dichiara Roberto Subitoni, presidente dell’associazione AdP Eventi che organizza la manifestazione – e siamo pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno riassaggiare le nostre specialità e tutti coloro che non ci sono riusciti lo scorso anno».

Regina del menù è la “carbonera”, una polenta arricchita da burro di malga, Spressa, grana, pasta di salame, vino e pepe; ma si può scegliere tra un menù variegato a base di questo piatto abbinato con brasato, cinghiale, cotechino e lenticchie, costine di maiale e verze, merluzzo, gorgonzola, raspadüra oppure funghi o ratatouille per chi preferisce una scelta vegetariana. Piatti di salumi, raspadüra e patatine fritte completano il menù. Il tutto si abbina a vini rossi e bianchi.

Inoltre, per la Festa della Donna, gli organizzatori hanno pensato ad un omaggio: solo per l’8 marzo ogni due donne sarà possibile avere in omaggio lo spumante rosé.

I piatti sono disponibili anche per l’asporto: per le prenotazioni è necessario contattare il numero 338/6005140.

Sagra della Polenta si svolge nelle Casematte di Pizzighettone (via Boneschi) venerdì 8 e sabato 9 marzo dalle 19.30 alle 23.00 e domenica 10 Marzo dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 23.00; venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle 19.30 alle 23.00 e domenica 17 Marzo dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 23.00.

Il percorso è interamente al coperto e i locali sono riscaldati da suggestivi camini a legna.

Gli eventi a corollario:

● Mostra espositiva “Trattori d’epoca” a cura di Cavallino Club Pizzighettone (con possibilità di tesseramento 2024). Fai un tuffo nel passato alla scoperta delle macchine che hanno caratterizzato il lavoro di questo territorio. 10 marzo dalle 9.30 alle 17.00 in piazza Cipelli

● Navigazione sul fiume Adda a cura di Navigare in Lombardia. Vivi un’esperienza unica a bordo della motonave Capinera, perfetta per piccoli e grandi! 10 e 17 marzo con partenza alle ore 11.30/14.30/15.30/16.30

● Visite guidate alle antiche mura a cura di Gvm Pizzighettone. Scopri le suggestive mura, il Fossato, il Rivellino, le prigioni austriache e il Museo delle Prigioni e la Torre del Guado. 9, 10, 16 e 17 marzo alle ore 14.30

● “Museo delle Arti e Mestieri di una volta” e noleggio biciclette nell’ufficio Gvm Pizzighettone. 9, 10, 16 e 17 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

● Visite guidate al Museo Civico a cura di Biblioteca Museo Civici Pizzighettone. Un viaggio di trentamila anni ripercorrendo la storia del territorio. 8, 9, 15 e 16 marzo il Museo sarà aperto come di consueto dalle 9.00 alle 12.30 (il venerdì, su richiesta, anche dalle 15.00 alle 18.30). 10 e 17 marzo sarà possibile visitare il Museo solo per gruppi e solo su prenotazione facendo richiesta con almeno una settimana di anticipo.

● Mostra dedicata al sovrano francese Francesco l di Valois a cura della Pro Loco Pizzighettone nella Polveriera di San Giuliano. Un modo unico per scoprire di più sul re che fu imprigionato a Pizzighettone. 8, 9, 15 e 16 dalle 9.00 alle 13.00

● Visite guidate alle Chiese a cura di Pgcem nella Chiesa di San Bassiano. Tra i monumenti più antichi del borgo puoi visitare la chiesa Parrocchiale di San Bassiano (1158). 9 e 16 marzo ore 15.00/17.30 Chiesa di San Bassiano. 10 e 17 marzo ore 15.00 /17.30 Chiesa di San Bassiano e Chiesa di San Pietro

● Mercatino dei Nonni a cura di Gvm Pizzighettone. Lungo le Casematte austriache del lato nord. 17 marzo dalle ore 9.00 alle 17.00

© Riproduzione riservata