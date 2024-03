Sala Quadri di Palazzo Comunale gremita per la presentazione del libro “Cremona 1922-1945. Storie di Sovversive” di Marcello Zani edito da Cremonabooks, saggio storico originato dalla rielaborazione della tesi di laurea magistrale dell’autore, laureatosi in Scienze Storiche all’Università di Bologna con uno studio sulle figure femminili della provincia cremonese, donne che vennero identificate come sovversive e perseguite soprattutto durante il fascismo.

Attraverso un’accurata ricerca all’Archivio di Stato di Cremona, è stato possibile ricostruire la storia di 127 figure femminili che negli anni furono schedate, controllate e registrate presso il Casellario Politico della Questura di Cremona. Fra loro c’è la maestra elementare Elisa Sivelli, che accusata di socialcomunismo dal regime venne allontanata dal paese in cui lavorava e messa a tacere.

Sullo sfondo lo scenario storico e politico del territorio cremonese negli anni successivi la Prima Guerra Mondiale, in un volume che riporta l’attenzione del lettore sul valore delle donne.

servizio di Federica Priori

