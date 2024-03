E’ arrivata poco dopo le 11 in Sala dei Quadri di Palazzo Comunale Mina Gregori, cento anni compiuti da poco e portati splendidamente. Alle 11,30 è inizata la cerimonia per la consegna del diploma di cittadinanza benemerita alla nostra concittadina che ha portato alto il nome di Cremona nel mondo grazie ai suoi studi ed intuizioni nella storia dell’arte e in particolar modo sul Caravaggio.

“La cosa che mi è piaciuta di più della mia esperienza multiforme è stata insegnare: l’insegnamento è sinonimo di passione e dedizione”, ha detto nel breve discorso che ha fatto seguito alla consegna. “Caravaggio? E’ stata una continua scoperta (…) il patrimonio cilturale italiano è la nostra più grande risorsa”, ha poi aggiunto la studiosa, citando anche la grande tradizione musicale cremonese.

“Nonostante la mia veneranda età, la passione con cui mi dedico alla lettura è rimasta immutata nel tempo”, ha poi concluso tra gli applausi.

Video e foto Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata