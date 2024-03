Diverse associazioni hanno dato vita ieri sera, 8 marzo, alla “camminata rumorosa” per sollecitare la città a riflettere sulle difficoltà che le donne ancora oggi sperimentano nella vita quotidiana e ribadire l’urgenza di un cambio di mentalità collettiva. “Riprendiamoci la notte”, questo il titolo della manifestazione partita attorno alle 21,30 davanti a palazzo Cittanova, proseguita lungo i corsi Garibaldi e Campi per arrivare davanti a palazzo Comunale. Scanditi slogan eloquenti, come “il corpo delle donne non si tocca, lo difenderemo con la lotta”, perchè “siamo stanche di pensare di essere state fortunate ogni volta che riusciamo a tornare a casa di sera senza aver subito molestie di ogni genere, se non peggio”, affermano gli organizzatori, varie sigle tra cui circolo Arci Arcipelago e i Giovani Democratici.

“Riprendiamoci la notte non è solo uno slogan, ma un invito ad una rivoluzione: insieme posiamo trasformare la notte da fonte di apprensione a un momento di libertà e autodeterminazione”.

L’urgenza di questa rivoluzione è dimostrata anche dai numeri dell’Istat: “Cò che si nasconde nell’oscurità dei vicoli e delle strade di notte paralizza il 51% delle donne italiane, secondo le ultime statistiche Istat”.

