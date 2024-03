Nei giorni scorsi si è costituita a Cremona “Noi Moderati”. “Noi Moderati” si legge in una nota stampa “è un movimento politico, fondato sui principi di democraticità e partecipazione, in ossequio ai principi cristiani, liberali e riformisti e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rilancio del paese e il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita democratica, nel rispetto del principio di autonomia dei territori”.

Il Responsabile dell’organizzazione è Alessandro Colucci che ha incaricato l’avvocato Ciro Ancorotti e Andrea Mazzini affinchè provvedano promuovere il tesseramento e la costituzione di sezioni o circoli a Cremona città, a Crema e in tutta la provincia. Al termine di tale promozione i singoli circoli o sezioni procederanno, mediante la convocazione di congressi, ad eleggere i i Coordinatori comunali ed i relativi Consigli Direttivi, in Cremona, in Crema e nel resto della provincia. “Noi Moderati” si colloca nell’area del centrodestra, in modo da occupare un’area di centro riformista e liberale, distinta ma in stretta collaborazione con Forza Italia, Lega e FdI.

