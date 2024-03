Abruzzo, Urso “Premiato il buon governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra vince in Abruzzo, a conferma del buon governo in Abruzzo e a livello nazionale. La sinistra ne aveva fatto una sfida al governo e i cittadini hanno premiato il buon governo. Possiamo andare avanti” sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa al Mimit per la presentazione dell’investimento di Silicon Box in Italia.

ads/mrv

© Riproduzione riservata