Più tre metri in meno di 24 ore: di tanto è salito il livello del fiume Po tra domenica e lunedì, portandosi nuovamente sopra lo zero idrometrico, a +0,33 metri. L’ondata di piena sta proseguendo lungo l’asta del fiume, dopo le fortissime piogge del fine settimana.

Piogge che, come spiega Aipo, hanno provocato innalzamenti dei livelli del Po e di diversi corsi d’acqua del bacino, in particolare in Emilia occidentale (soprattutto Arda e Taro) e nel milanese (soprattutto Seveso).

Il colmo della piena nel tratto imbardo è previsto tra oggi, lunedì 11 marzo, e martedì, con livelli che in alcuni tratti potranno essere superiori alla prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo). E in effetti all’idrometro di Piacenza, dove il livello è di +5,09 metri sopra lo zero idrometrico, manca poco al livello critico.

Prosegue in questo senso il lavoro del personale AIPo del Servizio di piena centrale e degli uffici operativi sul territorio nelle operazioni di monitoraggio dei livelli e delle arginature, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.

Il bel tempo previsto nei prossimi giorni, in ogni caso, dovrebbe riportare a breve la situazione alla normalità. lb

