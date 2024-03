Asecap Days a Milano, Boiardi “Focus sull’innovazione”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo davvero orgogliosi di ospitare la prossima edizione degli ASECAP Days. Un appuntamento fondamentale per affrontare le sfide del futuro in modo congiunto, con un focus sempre più attento sull’ innovazione”. Lo ha detto Pietro Boiardi, Amministratore Delegato di Milano Serravalle-Milano Tangenziali. Sarà, infatti, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. a ospitare ed organizzare per la prima volta a Milano, in collaborazione con AISCAT, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, e ASECAP, Associazione Concessionarie Europee, la 51° edizione degli ASECAP Days, l’evento del settore che riunisce una volta l’anno le principali concessionarie autostradali europee e mondiali, in una tre giorni di dibattiti e approfondimenti sulle trasformazioni della mobilità moderna, per un confronto sulle sfide future.

xh7/mgg/gsl

© Riproduzione riservata