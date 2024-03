Pro Loco, La Spina “Grande interesse per il mondo delle sagre”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo arrivati al quinto anno, con 109 sagre riconosciute” che “rappresentano il meglio di un territorio e di una comunità”. Un’iniziativa che “cresce nei numeri ma soprattutto nella qualità. I nostri 20mila volontari ogni anno rappresentano una forza per il territorio, ai nostri eventi partecipano 50 milioni di visitatori (e più dell’8% viene dall’estero): numeri in crescita, nel 2023 abbiamo raggiunto dei risultati straordinari e abbiamo superato il 2019”. Lo ha detto il presidente di Unpli, Antonino La Spina, a margine della cerimonia di consegna del marchio “Sagra di qualità”, il riconoscimento voluto dall’Unione nazionale delle Pro Loco per contraddistinguere le manifestazioni che vantano un forte legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e la creazione di sinergie con le attività economiche locali. “C’è molto interesse per il mondo delle sagre”, ha aggiunto.

