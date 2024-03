Sventata quella che verosimilmente poteva essere una serie di incursioni di ladri nelle abitazioni del Boschetto, quartiere più volte preso di mira. Stavolta, grazie al controllo di vicinato, sono stati messi in fuga alcuni probabili topi d’appartamento che agivano in pieno giorno, suonando il campanello delle case della zona centrale del quartiere, quella che gravita attorno all’oratorio.

Stamattina una Volkswagen grigia metallizzata si è allontanata in tutta fretta in via Crocile, inseguita per un breve tratto da un residente che aveva notato un tizio sospetto con cappellino in testa e mascherina sul viso, suonare ad alcuni campanelli. Subito ha fatto il collegamento con quanto segnalato sul gruppo whatsapp la settimana scorsa, il 5 marzo: un uomo con le stesse sembianze, aveva suonato al campanello di una villetta, dotata di videocitofono controllato a distanza dal proprietario, che non era in casa. Quest’ultimo ha risposto e lo sconosciuto ha detto che era stato mandato dal giardiniere, allontanandosi però in fretta, una volta appurato che la casa era controllata.

Il proprietario aveva avvertito le forze dell’ordine ma quando sono arrivate non c’era più nessuno.

Stessa procedura seguita questa mattina dall’altro residente del Boschetto, che per un tratto ha seguito la Volkswagen (probabilmente una T-Roc) diretta a tutta velocità verso via Ossalengo e nel frattempo ha allertato la Polizia Locale.

Dei presunti malfattori, tuttavia si è persa traccia. gbiagi

