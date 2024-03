Cuticchio “Importante riconoscimento la laurea honoris causa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un riconoscimento è sempre qualcosa di importante, perché ti rendi conto che qualcuno ti ha pensato. Perché dopo quasi 76 anni di teatro, di girare la Sicilia, l’Italia e il mondo, i riconoscimenti ti arrivano da tutte le parti, soprattutto verbali, il pubblico stesso che ti incoraggia a continuare”. Così il “puparo” Mimmo Cuticchio a margine del conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in “Italianistica” da parte dell’Università degli studi di Palermo.

“Quella che sembra una tradizione ferma nel tempo, in realtà è una tradizione in viaggio, per questo ho voluto dare questo titolo alla mia lectio magistralis (Tradizione in viaggio). Perché io non credo a una tradizione ferma, quelli sono i siti archeologici. Nel mio caso se i pupi rimangano appesi non è più un teatro vivo”, ha sottolineato Cuticchio. xd8/vbo/gtr

