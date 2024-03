“Il territorio lombardo è costituito da piccoli comuni (70% sotto i 5.000 ab. e 50% sotto i 1.000 abitanti): una realtà variegata patrimonio e risorsa fondamentale per Il Paese e per la nostra stessa Regione. In tale contesto, a difesa delle identità territoriali, dello sviluppo locale, e della stessa coesione sociale, il Pnrr rappresenta una grande opportunità prodromica di importanti possibilità di valorizzazione”: così il consigliere regionale Fdi, Marcello Ventura, ha commentato la risoluzione presentata in Consiglio regionale, sul “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): criticità connesse alla gestione dei fondi”, presentata dai colleghi Giulio Gallera e Jonathan Lobati di Forza Italia.

“Di fronte a tale scenario Fratelli d’Italia ha indicato, con i colleghi della maggioranza in Consiglio regionale, due strade da percorrere: snellire l’iter burocratico, in relazione anche alla scarsità di personale e bilanci esigui nei piccoli enti locali, criticità che allungano eccessivamente i tempi, mettendo così a rischio il raggiungimento degli obiettivi richiesti” ha continuato Ventura. “Inoltre è necessario proseguire a dialogare con il Governo ed il Mef per aumentare le disponibilità di cassa dei comuni che, altrimenti, potrebbero non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo presente che il Governo sta già intervento con il decreto PNRR (che l’aumento delle percentuali di anticipo dall’attuale 10% fino al 30%)”.

© Riproduzione riservata