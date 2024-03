Domani (venerdì 15 marzo), a partire dalle ore 14, si svolgerà presso l’aula magna del Campus Santa Monica il convegno “Come On! L’attività cognitivo-motoria per il potenziamento delle capacità attentive” organizzato dalla Facoltà di Psicologia.

La riduzione della capacità di focalizzare l’attenzione e mantenerla nel tempo è un tratto che sembra caratterizzare le giovani generazioni e il cui impatto negativo sull’apprendimento e la crescita è spesso rilevato dagli adulti. Il workshop intende proporre a genitori, insegnanti, educatori, allenatori e istruttori, animatori e riabilitatori una possibile pista per stimolare in bambini e ragazzi le capacità coinvolte nell’attenzione: l’attività cognitivo-motoria. Nel workshop verranno presentati alcuni approcci attraverso cui si può potenziare l’inibizione degli stimoli non pertinenti, il controllo delle risposte impulsive e la gestione dei meccanismi attentivi.

© Riproduzione riservata