Street art protagonista a Cremona. Il comune per la prima volta ha stilato un regolamento che metterà a disposizione spazi pubblici ma anche privati, se richiesto dai proprietari, per realizzare opere di questo tipo. Dopo il passaggio in giunta, sarà presentato in commissione e poi in consiglio comunale.

Si tratta di una forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici mediante la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica.

Il regolamento, come sottolineato da Luca Zanacchi, assessore ai quartieri del Comune di Cremona, va a valorizzare la street art, come arte, ma vuole anche contrastare le forme di vandalismo su beni pubblici e privati.

Gli spazi, da regolamento, saranno individuati dalla giunta ma anche su proposta dei quartieri. I progetti saranno valutati da un’apposita commissione, si inizierà dai sottopassi. “Un modo per arricchire la città con questa arte – ha dichiarato l’assessore Luca Zanacchi – dunque un investimento sotto il profilo artistico ma anche un recupero di rigenerazione urbana”.

Silvia Galli

