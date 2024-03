Dopo la giornata “no” di ieri, un’altra mattina iniziata male per i pendolari, soprattutto quelli che si sono alzati prima dell’alba a Bozzolo per salire sul treno delle 5:40, direzione Milano. Il treno è arrivato a Cremona già con 10 minuti di ritardo e dopo aver effettuato la fermata a Codogno è ripartito per poi fermarsi poco dopo per circa 20 minuti. Ha così accumulato mezz’ora di ritardo arrivando in Centrale alle 8:00 anzichè alle 7:29. Nell’inviare l’alert ai viaggatori, Trenord specifica che il ritardo è stato dovuto a esigenze di RFI.

Una situazione che, di chiunque sia la responsabilità, sta esasperando sempre più viaggiatori che la mattina si alzano presto per poter andare a lavoro in orario.

© Riproduzione riservata