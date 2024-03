Case Green Ue, Caruso (Anaci) “Apprezziamo logica, patrimonio vetusto”

MILANO (ITALPRESS) – “Apprezziamo la logica e l’idea in quanto il patrimonio abitativo italiano è vetusto. Ci sono aspetti legati alle modalità con cui il nostro governo intenderà dare aiuto in termini di contribuzione rispetto agli investimenti, e poi c’è un tema che riguarda la sensibilizzazione e la consapevolezza dei cittadini rispetto al tema ambientale che in passato non è stato gestito bene”. Lo ha detto in un’intervista a Italpress, a proposito della direttiva Ue sulle case green, il vicepresidente vicario di Anaci, Leonardo Caruso.

