Bellissima mattinata quella di ieri 14 marzo per le classi prime del Liceo Aselli che, in occasione della Giornata del Pi greco, si sono affrontate in una disfida che li ha visti cimentarsi in tre diverse prove: una gara di matematica, una prova di logica-enigmistica e una produzione artistica.

Due ore di giochi intelligenti, sotto lo sguardo attento di alcuni studenti più grandi, coordinati dalla prof. Colombi e dalla prof. Dasti, giochi che si sono conclusi con un’ultima sfida: gli studenti delle diverse classi dovevano formare pi greco con i propri corpi, ripresi dal drone di uno studente.

La giornata internazionale è dedicata alla costante matematica più famosa: in tutto il mondo le si rende omaggio il 14 marzo – data che nel mondo anglosassone si indica “3.14” – la prima approssimazione di Pi greco che ricordiamo dalla scuola elementare.

Alla fine, premiata dal dirigente Alberto Ferrari la classe vincitrice, i ragazzi hanno mangiato i meritati dolci.

