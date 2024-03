“Sono soddisfattissimo, orgoglioso di quest’opera che sta venendo molto bene per il futuro della nostra amata città”, ha detto il cavalier Arvedi questa mattina intervistato a margine del sopralluogo nel cantiere dell’ex Manfredini. Aggiungendo che sul piano personale, “questo è il modo migliore per sopravvivere a noi stessi in modo dignitoso, che è il modo tutto sommato più bello per lavorare e condividere i problemi dei giovani”.

Il cavaliere non si è sottratto a una battuta a proposito della celerità del cantiere, fatto inusuale quando si tratta di opere pubbliche: “Ci vengo tutte le settimane, il segreto è seguire personalmente i lavori”.

Soddisfazione anche da parte del Prorettore del Politecnico Gianni Ferretti: “Siamo entusiasti, stiamo cercando di predisporre le rifiniture, è una svolta epocale non solo per la didattica ma soprattutto per la dotazione di laboratori sperimentali. Nella sede attuale stiamo effettivamente stretti”.

Guarda le interviste realizzate da Giovanni Palisto

