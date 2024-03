È stata venduta ad A2A Smart City la rete di cavidotti presente nel sottosuolo di Cremona, per l’importo di 17 milioni di euro. Oggi a mezzogiorno sono scaduti i termini del bando. E’ arrivata un’unica offerta, quella della holding bresciana, appunto.

A dicembre Aem, proprietaria dell’asset, dopo aver ricevuto una proposta di acquisto e dopo aver fatto una serie di passaggi, ha pubblicato un bando per la vendita dei circa 2000 chilometri di cavidotti presenti sotto le strade cittadine, che in tutti questi anni è stata affittata.

Un asset questo particolarmente importante per la società. Un patrimonio realizzato nel corso dei decenni, nei quali la municipalizzata interamente controllata dal Comune di Cremona, ogni volta che realizzava dei sottoservizi, ha sempre incrementato con lungimiranza, visti i costi minimi, in previsione dell’arrivo della fibra ottica e di altri servizi tecnologici.

La rete di cavidotti come più volte spiegato da Fiorella Lazzari presidente di Aem era un asset che non era più strategico per la società poiché tutti i servizi sono passati prima a Lgh e poi ad A2A. Nel pomeriggio dopo l’assegnazione c’è stato anche il passaggio nel cda di Aem.

Silvia Galli

