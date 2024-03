Proseguono le attività del progetto “Faircoaching Cremona”, promosso dall’Assessorato comunale allo Sport insieme all’Associazione Nazionale Atlete e con il supporto dell’Università degli Studi di Verona, per sviluppare metodi di allenamento privi di comportamenti inappropriati che rischino di incidere negativamente sullo sviluppo personale, sociale e sportivo dell’atleta.

Dopo l’incontro di dicembre rivolto ai giovani atleti, è ora il turno di allenatori, dirigenti sportivi e famiglie, che hanno partecipato ad un seminario di formazione e sensibilizzazione con diversi ospiti. Fra loro l’Assessore comunale allo Sport Luca Zanacchi, che ha ricordato l’obiettivo dell’iniziativa.

In apertura è intervenuta Antonella Bellutti, due volte campionessa olimpica nel ciclismo su pista e laureata in scienze motorie, che si è focalizzata sul binomio benessere-prestazione mettendo in luce i due lati della stessa medaglia.

Prosegue inoltre l’indagine sulla diffusione dei comportamenti scorretti in ambito sportivo, i cui risultati saranno resi noti in primavera.

