Si terrà il prossimo 19 marzo alle ore 21, a SpazioComune, l’incontro politico sui temi della immigrazione, accoglienza e integrazione promosso dal responsabile sicurezza del Partito Democratico di Cremona Santo Canale.

Interverranno il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, possibile candidato alle prossime elezioni europee, l’assessora alla sicurezza di Verona Stefania Zivelonghi e il vice sindaco di Cremona, nonché candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, Andrea Virgilio. Saranno messe a confronto idee, azioni e tutele relativamente ad un tema divenuto sempre più centrale nelle politiche di governo di ogni città.

Presenti altri esponenti del Partito Democratico locale: oltre a Canale, presidente della commissione Sicurezza, anche il segretario provinciale Vittore Soldo.

Non ci saranno solo esponenti politici ma anche rappresentanti di realtà del territorio che si occupano dei servizi fondamentali per raggiungere gli obiettivi di integrazione nella società: il direttore della Caritas cremonese Don Pier Codazzi e la presidente della Coop. Sociale Nazareth Giuseppina Biaggi.

“La vera sfida non è solo quella di controllare i flussi e garantire il rispetto delle regole in una società sempre più multietnica e multiculturale ma anche quella di assicurare agli immigrati la loro integrazione nella società” spiega Canale “Questo anche al fine di assicurare ordine e sicurezza pubblica che sappiamo essere valori essenziali per il benessere di ogni cittadino.

Il ruolo della politica è fondamentale ma non basta. Sono imprescindibili le organizzazioni sul territorio: per i servizi di accoglienza a coloro che necessitano di ospitalità, i percorsi di alfabetizzazione, fino ai progetti per l’inserimento prima scolastico e poi lavorativo. In pratica si tratta di tutti quei servizi senza i quali non sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo di integrazione” conclude Canale.

