Vittoria all’unanimità per Nicholas “The Goodboy” Esposito contro Mirko “Kraken” Marchetti nel main event dell’Esposito Boxing Night Vol III al PalaCava di Cremona. 80-72/ 80-72/ 79-73 i voti dei tre giudici di gara alla fine delle 8 riprese, in palio nessun titolo, ma punti importanti per il ranking, utili per sognare un match internazionale al termine del 2024.

A vincere non è solo il pugile peso welter cremonese, ma tutto il movimento cittadino, per un evento che è andato oltre ogni aspettativa: sold out da 600 spettatori paganti, tanto entusiasmo dagli spalti e la sensazione che per il futuro Cremona possa essere teatro di eventi ben più grandi di quello andato in scena al PalaCava.

Nell’altro match pro, Elia Pasquato ha battuto per ko tecnico Aaron Griffith, l’inglese aveva sostituito all’ultimo minuto Marco Delmestro. Tanto spettacolo anche dai match non professionistici che hanno aperto le danze alle 19:00, riscaldato e accompagnato il pubblico al momento clou.

Prima del main event, direttamente dal centro del ring, l’esibizione musicale della cantante Greta Ommeniello, che ha raccolto gli applausi dei presenti dalla prima nota di “mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina.

A fine match un soddisfatto Nicholas Esposito: “Sono veramente tanto tanto contento, l’energia era molta e mi sono divertito veramente un sacco. Sentivo l’emozione e avevo buone sensazioni prima del match, ma quando sono arrivato sul ring tutto si è tramutato in energia in più, era come se fosse il mio compleanno (ride ndr). Tornare sul ring era importante, vincere e convincere pure – continua Esposito – volevo far capire a Cremona, pubblico e sponsor che valgo, era la mia prova del nove”.

Il papà ed allenatore Enzo Esposito ha fatto un bilancio dell’evento: “Un sold out per una serata bellissima, la città ha risposto bene e ora siamo ottimisti per il futuro, l’Opi Since 82 (team di Nicholas) e la famiglia Cherchi erano soddisfatti per l’evento.”

Sul match l’allenatore si è detto contento del risultato: “Sapevamo che Marchetti fosse tosto come avversario, non a caso è un welter di livello internazionale, ci aspettavamo un match duro, ma devo dire che la vittoria unanime ci ha sorpreso.”

Mattia Esposito, fratello e vice allenatore di Nicholas, ha raccontato la soddisfazione di vedere la “Esposito Boxing Night vol III” diventare realtà: “Sono stati dei mesi impegnativi per preparare questa serata, sopratutto dalla metà di febbraio ad oggi, ma vedere il palazzetto così pieno e la vittoria ripaga tutti questi sforzi. Ora sogniamo per il futuro, in settimana vedremo i procuratori di Nicholas e programmeremo i prossimi step.” Mattia ha anche commentato, da allenatore della 969 Esposito Boxing, i risultati dei giovanissimi: “Si poteva fare meglio, ma sono contento dell’esperienza che hanno fatto i ragazzi, lavoreremo anche su questo.”

Lorenzo Scaratti

