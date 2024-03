Palazzetto di Cavatigozzi gremito, vittoria con voto unanime del pugile di casa, Nicholas Esposito e musica dal vivo, è stato un vero e proprio successo la “Esposito Boxing Night Vol III” di sabato 16 marzo. Ora la 969 Esposito Boxing, supportata dalla Opi Since 82, sogna in grande per altri eventi di pugilato nel cuore di Cremona. Ecco il film della serata con le immagini e le parole dei protagonisti dell’evento.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

