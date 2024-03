Tre serate questa settimana a Mozzanica, Casalmaggiore e Cremona per illustrare a sacerdoti e coordinatori l’appuntamento estivo fra i più attesi da bambini e adolescenti che frequentano gli oratori del territorio: il Grest.

Si avvicina l’edizione 2024 dal titolo “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita”, proposta come di consueto in condivisione con le realtà diocesane della Lombardia. C’è un elemento in continuità con lo scorso anno quando il tema di “TuXTutti” era la cura del prossimo, ma anche qualche novità come sottolinea don Francesco Fontana, Presidente Federazione Oratori Cremonesi.

La presentazione del Grest ai giovani delle parrocchie è in programma il 20 aprile al Seminario vescovile di Cremona, momento in cui saranno coinvolti attivamente nella scoperta di storia, balli e giochi che caratterizzeranno la prossima estate oratoriana.

