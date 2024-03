I fiori della primavera – e della solidarietà – coloreranno martedì mattina il mercato di Campagna Amica a Cremona, presente come ogni martedì presso il portico del Consorzio Agrario, a pochi passi da piazza Marconi.

Accanto ai consueti banchi degli agricoltori, che propongono in vendita diretta i cibi che nascono in campagna, domattina presso il mercato prenderà posto anche un banco colmo di coloratissime primule.

A CAMPAGNA AMICA APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETA’

Nel rispetto di quella che ormai è diventata una tradizione, all’approssimarsi della primavera, tornano le volontarie e i volontari di Aido Cremona, per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione e del trapianto di organi e tessuti. Per raccogliere un contributo a sostegno delle attività dell’associazione, i volontari dell’Aido offriranno un vasetto di primule, in arrivo dalle serre delle aziende agricole cremonesi.

La solidarietà avrà anche i colori delle uova di cioccolato proposte da Medea Medicina e Arte, l’associazione che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari, operando con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi. Nella giornata di martedì verrà proposto l’acquisto di uova di Pasqua, a sostegno delle iniziative dell’associazione, rivolte in due principali direzioni: il finanziamento della ricerca clinica oncologica e il sostegno fisico, psicologico e sociale ai malati e ai loro familiari.

SODDISFAZIONE DEGLI AGRICOLRORI

“Il nostro mercato continua, con gioia, ad aprirsi alle realtà che danno valore al territorio, che si prendono cura della comunità” dicono gli agricoltori di Coldiretti presenti presso il mercato di Campagna Amica. “Siamo orgogliosi e felici di proseguire nella collaborazione con Aido, con cui abbiamo condiviso tante benefiche iniziative, e di accogliere nuovamente Medea, sottolineando il valore della dedizione di tante volontarie e volontari. Rinnoviamo alla comunità l’invito a sostenere le iniziative di queste associazioni, che sono da anni presenze preziose all’interno della nostra comunità”.

L’appuntamento è dunque come ogni martedì dalle ore 8 alle 12 sotto i gazebo gialli, presso il portico che si affaccia su via Monteverdi e piazza Marconi. Come sempre gli agricoltori porteranno nel cuore della città di Cremona tutto “il buono e il bello” che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. Ci saranno pane e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione, formaggi e salumi tipici, ed anche miele, uova e confetture, vino, dolci tipici, tra cui l’agri-colomba, dolce perfetto per la Pasqua alle porte.

© Riproduzione riservata