Micheli (Takeda) “Donare plasma salva vite”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La mostra porta con sé un messaggio fondamentale: è importante donare plasma perché questa risorsa, scarsa e al contempo preziosa, serve per salvare vite umane di persone affette da patologie rare e gravi, e che molto spesso non hanno alternative di cura. La mostra rende omaggio anche alle 900 persone, dipendenti di Takeda, che sul territorio nazionale ogni giorno lavorano per trasformare il plasma in farmaci salvavita”. Lo ha detto Francesca Micheli, amministratore delegato di Takeda Manufacturing Italia, a margine di una conferenza stampa che celebra la tappa conclusiva della mostra itinerante “Il Viaggio del plasma”, all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze.

