Il Partito Democratico di Cremona ha organizzato un incontro pubblico da titolo “Sicurezza urbana: immigrazione, accoglienza e integrazione”: a Spazio Comune anche la partecipazione di Giorgio Gori (sindaco di Bergamo) e Andrea Virgilio (vicesindaco di Cremona). L’evento è stato promosso dal responsabile sicurezza del Partito Democratico di Cremona Santo Canale. “La vera sfida non è solo quella di controllare i flussi e garantire il rispetto delle regole in una società sempre più multietnica e multiculturale ma anche quella di assicurare agli immigrati la loro integrazione nella società” – spiega Canale – “Questo anche al fine di assicurare ordine e sicurezza pubblica che sappiamo essere valori essenziali per il benessere di ogni cittadino”.

