Elio e le Storie Tese è il secondo ospite del TRF Live sotto il Torrazzo, che si esibirà il 6 settembre in piazza del Comune, secondo appuntamento annunciato del Tanta Robba Festival.

Il longevo gruppo sarà presente con il nuovo tour “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”.

Formatisi a Milano nel 1980, Elio e le Storie Tese sono conosciuti per il loro eclettismo musicale, le liriche intelligenti e la loro capacità di mescolare generi musicali e stili, dal pop al rock, dall’elettronica al jazz. La loro combinazione di tecnica e comicità rende le loro performance eventi imperdibili per gli amanti della musica di ogni genere. “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è uno show tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan della band.

Elio e le Storie Tese, vestiti di bianco, su una scenografia studiata nel dettaglio, sanno raccontare il nostro tempo in modo ironico e affascinante. Da “La terra dei cachi” a “Supergiovane”, da “Servi della gleba” a “Valzer transgenico”, il repertorio del complessino è sempre attuale. La regia dello spettacolo è di Giorgio Gallione.

In seguito al successo della scorsa edizione con oltre 3.500 partecipanti, che ha visto le esibizioni e del maestro Massimo Ranieri, Rondodasosa e Neima Ezza, anche quest’anno torna il TRF Live sotto il Torrazzo, rassegna di fine estate del Tanta Robba Festival, che per il secondo anno si colloca nel centro storico di Cremona.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, è organizzato dalla Cooperativa TRE, un’entità nata grazie agli sforzi dell’associazione “Gli Amici di Robi”, che ogni anno realizza il Classics Streetball, torneo di basket 3vs3 in memoria di Roberto Telli.

Da otto anni l’evento per eccellenza dell’estate cremonese, il Tanta Robba Festival ha nel corso degli anni ospitato artisti del calibro di Xavier Rudd, Nu Genea, Ghali, Calcutta, Samuele Bersani, Ernia, Ariete, Rkomi, Dargen D’amico, Rhove, La Rappresentante di Lista, Bresh, Frah Quintale, Capo Plaza, Francesca Michielin, Ghemon, Planet Funk, Lo Stato Sociale, Motta, The Bloody Beetroots, Psicologi e tanti altri.

Disponibili da oggi i biglietti su circuiti Ticketone e Dice, a un prezzo di 32 euro + diritto di prevendita.

Tutte le info sul sito: www.tantarobbafestival.it

