Keep Racism Out, presentata l’11esima edizione della Junior Tim Cup

MILANO (ITALPRESS) – Una competizione per alimentare i sogni dei ragazzi. Tutto tramite il calcio e col motto Keep Racism Out sempre ben in mente. Presentata a Milano, presso la Parrocchia di San Protaso, l’11ª edizione della Junior TIM Cup, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano.

La Junior TIM Cup, dalla sua nascita nel 2013 fino al 2023, ha coinvolto oltre 90.000 giovani, più di 6.650 oratori e fatto disputare circa 35.000 partite. Negli ultimi due anni la Junior TIM Cup ha sposato la campagna di Lega Serie A “Keep Racism Out” e anche quest’anno coinvolgerà gli oratori del CSI su tutto il territorio nazionale in incontri di riflessione e attività educative.

pia/gm/gtr

© Riproduzione riservata