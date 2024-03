Acqua, Brandolini “Settore in crescita e in sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Stanno aumentando gli investimenti ma abbiamo bisogno di crescere ulteriormente, dobbiamo avere un volume ancora più alto che ci avvicini ulteriormente alle medie europee, non solo per recuperare gap infrastrutturali legati a scarsi investimenti nel passato, ma anche per affrontare i cambiamenti climatici che alternano momento di siccità ad eventi alluvionali”, ha detto Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia.

