Organizzato dai Servizi Demografici del Comune di Cremona, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA), si è tenuto in Sala Quadri di Palazzo Comunale un incontro sul tema “Elezioni amministrative 2024: presentazione delle candidature – Le Elezioni Europee”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Galimberti e dell’assessora Rosita Viola, alla presenza del Segretario Generale Gabriella Di Girolamo e del dirigente dei Servizi Demografici Mario Vescovi, che in qualità di moderatore a sua volta ha letto il saluto del Prefetto di Cremona, è iniziato il seminario che, considerata l’imminente tornata elettorale, ha rivestito un notevole interesse per gli addetti agli uffici elettorali della provincia.

Molto seguito l’intervento di Luca Tavani, esperto di ANUSCA, che ha affrontato i temi inerenti le norme per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale e per le elezioni del Parlamento europeo, il calendario degli adempimenti, i requisiti per candidarsi e la modulistica prevista, i tempi e modalità per la sottoscrizione delle liste e la presentazione delle candidature, le quote di genere, i compiti della segreteria comunale, gli uffici elettorali di sezione e la propaganda elettorale.

Importante momento formativo anche per il personale assegnato alla Commissione Elettorale Circondariale con sede presso il Comune di Cremona, la quale sarà impegnata nel procedimento inerente l’ammissione delle liste dei Comuni della provincia interessati alle elezioni amministrative.

Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito del Comune di Cremona nella sezione dedicata alle consultazione elettorali 2024 https://www.comune.cremona.it/elezioni-2024.

