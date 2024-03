I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per furto aggravato un uomo ed una donna entrambi 30enni, con pregiudizi penali, ritenuti responsabili di avere rubato presso un esercizio commerciale. I fatti risalgono allo scorso 09 dicembre, allorquando i due soggetti trafugavano dei capi d’abbigliamento dagli scaffali di un negozio di Castelverde, per un valore di circa 400 euro, forzando i dispositivi antitaccheggio ed occultando la refurtiva sotto gli abiti della donna allontanandosi dall’esercizio commerciale.

I militari hanno acquisito la denuncia del proprietario del negozio e le immagini registrate dalle telecamere riuscendo così a risalire all’identità dei due autori, che venivano quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di furto aggravato in concorso.

© Riproduzione riservata