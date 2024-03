Malandrino “Unicredit a sostegno del turismo in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il turismo è un settore chiave per il Paese ma diventa strategico per la nostra Regione in termini di sviluppo della nostra economia e di crescita del nostro territorio”. Lo ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, a margine del Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio Palermo ed Enna e con Federalberghi Sicilia.

“Abbiamo nella nostra regione circa 23 mila aziende attive nel settore”, ha sottolineato Malandrino, aggiungendo: “Come Unicredit sentiamo forte la responsabilità di sostenere queste imprese, con un supporto bancario concreto e mirato”. xd8/vbo/gtr

