Un grande successo per l’iniziativa Pasto Sospeso, promosso dal Rotary Club Cremona, Cremona Po, Monteverdi e Soresina, e che va a beneficio della San Vincenzo. Come annuncia, infatti, il presidente del Rotary Claudio Bodini, il servizio “in solo 4 mesi ha raggiunto e superato i 2mila pasti donati, precisamente 2.115 pari a 10.575 euro raccolti”.

Come spiega Bodini questo importo “andrà a supporto delle Cucine Benefiche gestite dalla San Vincenzo de Paoli per distribuire pranzi ai bisognosi”. Per questo, il ringraziamento va “a tutti coloro che hanno collaborato e continuano a collaborare per la diffusione del service in città”. E arriva anche un appello: “Aiutateci ad affiliare ristoranti e negozi in città per diffondere il più possibile questa bellissima iniziativa”.

Tutti, attraverso una piccola donazione di 2 o 5 euro possono contribuire per pagare un pasto sospeso alle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà. Nei negozi o nei ristoranti che espongono il marchio del piatto che sorride, logo dell’iniziativa, si potrà dare il proprio contributo.

