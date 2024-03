ROMA (ITALPRESS) – Il traffico aereo da e per l’Arabia Saudita è cresciuto a doppia cifra nel 2023, e Saudi Arabian Airlines sta potenziando anche le rotte per l’Italia. Ne ha parlato Fabio Zinanni, Sales manager della compagnia per l’Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

