Saudi Arabian Airlines, Zinanni “Prospettive positive per il 2024”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati sono più che confortanti, parliamo di numeri che aumentano a doppia cifra, nel 2022 c’è stato un +20% sulla direttrice Arabia Saudita, quella di cui ci curiamo maggiormente, un +15% lo scorso anno e anche per quest’anno tutto lascia presagire che ci sarà un incremento a doppia cifra”. Lo dice Fabio Zinanni, Sales & Marketing manager di Saudi Arabian Airlines per l’Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Dall’Italia voliamo sia da Roma che da Milano e per Gedda e Riad. Rispetto agli anni precedenti abbiamo 8 voli a settimana su Gedda, operiamo con aeromobili grandi che portano 300 persone a bordo che si spostano quotidianamente dall’Italia verso l’Arabia Saudita. Dal 2019 – spiega -, tranne il brutto periodo della pandemia, il Paese si è aperto al turismo, una novità assoluta nel panorama mondiale perché è uno di quei Paesi che non era ancora stato scoperto a livello turistico”.

