NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I tifosi ci hanno accolto in maniera straordinaria. Credo che questo dia ai nostri ragazzi una grande iniezione di fiducia per il futuro”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in visita al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York in occasione della trasferta azzurra negli States.

xo9/glb/red (video di Stefano Vaccara)