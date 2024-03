Madre Terra – Acqua e agricoltura, rapporti sostenibili

ROMA (ITALPRESS) – Convegno a Roma, a Palazzo Rospigliosi, martedì 26 marzo, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti con il patrocinio di UNESCO WWAP e con Almaviva in qualità di event partner. Saranno presentati la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024 “L’acqua per la prosperità e la pace” e il XIV Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura” con focus su crisi climatica ed efficientamento idrico.

