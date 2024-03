Premiati questa mattina presso la sede degli Industriali i 23 studenti selezionati nell’ambito del concorso Talent Scout promosso dal Gruppo Giovani dell’Associazione Industriali di Cremona con la collaborazione di Camera di Commercio e dell’Ufficio Informagiovani del Comune, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle classi quarte al mondo del lavoro e in particolare a quello dell’imprenditoria locale.

Un’iniziativa giunta ormai alla ventesima edizione, per mettere alla prova i ragazzi delle quarte superiori nella sfida con il mondo reale, particolarmente complesso, come ha evidenziato nella presentazione il vicepresidente del Gruppo Giovani, Davide Nicoletti. “Il focus di quest’anno – ha spiegato – intendeva stimolare i ragazzi a riflettere sulla possibilità di impiegare il loro talento sul nostro territorio. Troppo spesso infatti vediamo una dinamica opposta, ossia ragazzi che completano qui il loro ciclo di studi ma poi si trasferiscono nel momento in cui cercano un’occupazione. Oggi, grazie anche ai grandi sforzi che si stanno facendo per la città universiaria, è necessario invertire questa tendenza”.

Il momento delle premiazioni, consistenti in una gift card offerta dai due partener storici del concorso, Banca Cremasca e Mantovana e Credito Padano, è stato introdotto dal presidente del Gruppo Giovani di Assoindustria, Stefano Rossi; da Maria Grazia Cappelli, segretario generale della Camera di Commercio di Cremona, che ha evidenziato come il 50% delle ricerche di lavoro da parte delle aziende sia destinato a rimanere inevaso per il fenomeno del mismatch; dal direttore generale di Credito Padano Oliviero Sabato ; dal dg di Banca Cremasca e Mantovana Gianpaolo Roseghini; e dalla referente dello Sportello Lavoro dell’Informagiovani del Comune di Cremona Sara Rota.

